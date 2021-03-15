الرئيس السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة
آخر تحديث GMT16:06:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022».

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري، في هذا الإطار بما يلي:

- زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.

- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.

- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

- تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة الرئيس السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة



أخبار ذات صلة

GMT 16:06 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

التحالف العربي يعلن أن الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن أن الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية

GMT 12:15 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

وزراء الحكومة الليبية يؤدون اليمين أمام البرلمان
العرب اليوم - وزراء الحكومة الليبية يؤدون اليمين أمام البرلمان

GMT 12:10 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

رئيس الحكومة الليبية يؤدي اليمن الدستورية أمام البرلمان
العرب اليوم - رئيس الحكومة الليبية يؤدي اليمن الدستورية أمام البرلمان

GMT 12:04 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

بدء جلسة البرلمان الليبي المخصصة لأداء الحكومة لليمين الدستورية
العرب اليوم - بدء جلسة البرلمان الليبي المخصصة لأداء الحكومة لليمين الدستورية

GMT 11:24 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

قطع طريق ساحة النور في طرابلس من قبل عدد من المحتجين
العرب اليوم - قطع طريق ساحة النور في طرابلس من قبل عدد من المحتجين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:01 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

موضة الشورت الطويل وطرق تنسيقه من عروض أزياء ربيع 2021
العرب اليوم - موضة الشورت الطويل وطرق تنسيقه من عروض أزياء ربيع 2021

GMT 00:44 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

"حصن المقطع التاريخي" وجهة سياحية ساحرة في أبوظبي
العرب اليوم - "حصن المقطع التاريخي" وجهة سياحية ساحرة في أبوظبي

GMT 03:59 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

أهم 5 صيحات في ديكورات الجلسات الخارجية لربيع 2021
العرب اليوم - أهم 5 صيحات في ديكورات الجلسات الخارجية لربيع 2021

GMT 19:22 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

الرئيس التشادي يطلق حملته الانتخابية للفوز بولاية سادسة
العرب اليوم - الرئيس التشادي يطلق حملته الانتخابية للفوز بولاية سادسة

GMT 01:10 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

أوباما وزوجته ينتجان برنامجا عن المسلمين في رمضان
العرب اليوم - أوباما وزوجته ينتجان برنامجا عن المسلمين في رمضان

GMT 09:11 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

موديلات أزياء راقية ومميزة من الدانتيل لربيع 2021
العرب اليوم - موديلات أزياء راقية ومميزة من الدانتيل لربيع 2021

GMT 11:38 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

"جواز السفر الأخضر" في أوروبا يشمل 4 لقاحات فقط.
العرب اليوم - "جواز السفر الأخضر" في أوروبا يشمل 4 لقاحات فقط.

GMT 09:24 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

مجموعة أفكار متعلقة بديكورات إضاءة حائط داخلية
العرب اليوم - مجموعة أفكار متعلقة بديكورات إضاءة حائط داخلية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:16 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

البدري يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر
العرب اليوم - البدري يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر

GMT 02:14 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

"الطاقة" السعودية تؤكد أن الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار الاقتصاد العالمي
العرب اليوم - "الطاقة" السعودية تؤكد أن الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار الاقتصاد العالمي

GMT 11:36 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا
العرب اليوم - آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا

GMT 08:19 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل
العرب اليوم - منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل

GMT 02:10 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها
العرب اليوم - خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها

GMT 01:47 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

جزيرة ياس الإماراتية وجهة سياحية ساحرة بمواصفات عالمية
العرب اليوم - جزيرة ياس الإماراتية وجهة سياحية ساحرة بمواصفات عالمية

GMT 05:58 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في بوخارست موصى للإقامة بها

GMT 01:28 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

الرميان يؤكد أن الحكومة السعودية ما زالت تخطط لبيع أسهم من حصتها في "أرامكو"
العرب اليوم - الرميان يؤكد أن الحكومة السعودية ما زالت تخطط لبيع أسهم من حصتها في "أرامكو"

GMT 14:03 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

الاسباب وراء منع عدة سيارات من الطرح في الأسواق
العرب اليوم - الاسباب وراء منع عدة سيارات من الطرح في الأسواق

GMT 09:20 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

مرسيدس تستدعى أكثر من 40 ألف سيارة رياضية
العرب اليوم - مرسيدس تستدعى أكثر من 40 ألف سيارة رياضية

GMT 09:46 2021 الأحد ,21 شباط / فبراير

فرنسا وألمانيا تتحدان لمواجهة هيمنة آسيا على الرقائق الإلكترونية
العرب اليوم - فرنسا وألمانيا تتحدان لمواجهة هيمنة آسيا على الرقائق الإلكترونية

GMT 09:15 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

نقش حناء ناعم لعروس 2020
العرب اليوم - نقش حناء ناعم لعروس 2020

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 07:51 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء
العرب اليوم - نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 02:09 2016 الجمعة ,06 أيار / مايو

الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف
العرب اليوم - الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف

GMT 09:55 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس

ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات
العرب اليوم - ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab