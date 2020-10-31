الشرطة الفرنسية تدعو المواطنين بتجنب منطقة إطلاق النار في ليون

طالبت الشرطة الفرنسية المواطنين بضرورة تجنب المرور في منطقة شهدت إطلاق مسلح النار على كاهن مسيحي أثناء خروجه من كنيسة في مدينة ليون.وكشفت السلطات الفرنسية أن الكاهن المستهدف يوناني الجنسية، وقد أصيب إثر إطلاق النار عليه بينما لاذ المسلح بالفرار.وأفادت التقارير بانتشار أمني مكثف في محيط الدائرة السابعة بمدينة ليون، حيث وقع الحادث.