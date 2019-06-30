لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم
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لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم

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العرب اليوم - لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم

مقتل شاب سوداني بالرصاص تزامنا مع احتجاجات للمعارضة
الخرطوم - العرب اليوم

لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم
 

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لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم



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لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم لجنة الأطباء المركزية السودانية تعلن عن مقتل شاب عشريني بالرصاص في عطبرة شمالي الخرطوم



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