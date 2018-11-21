الأمن المصري ينفي العثور على قنبلة في ميدان الجيزة

نفت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لأمن القطاع، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بوجود قنبلة داخل ميدان الجيزة بجوار إحدى محطات الوقود.

وكشفت المديرية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا سلبيا بالاشتباه بوجود جسم غريب، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبيّن أنه شنطة "لاب توب" فارغة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين.