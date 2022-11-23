توقف جميع المفاعلات النووية في المحطات الكهرذرية المتبقية تحت سيطرة كييف

أعلنت مصادر أوكرانية، اليوم الأربعاء، فصل جميع مفاعلات محطات "خميلنيتسكايا" و"يوجنايا" و"روفنا" النووية عن شبكة الكهرباء، لتتوقف بذلك جميع المحطات الكهرذرية الواقعة تحت سيطرة كييف.

أعلن نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو عن الإغلاق الطارئ لوحدات الطاقة في "محطة جنوب أوكرانيا النووية".

وكتب على تيليغرام: "إغلاق طارئ للمفاعلات في محطة جنوب أوكرانيا".

وفي أعقاب ذلك أعلنت صحيفة "سترانا" عن تحويل محطة "روفنا" النووية للعمل بنظام الطوارئ، وأفادت الصحيفة بأن السبب المحتمل وراء هذا التحول هو الانخفاض الحاد في استهلاك الكهرباء في أوكرانيا.

وأخيرا أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرجي جمالي، عن فصل محطة "خميلنيتسكي" النووية عن شبكة الكهرباء.

وكتب على تيليغرام: "مفاعلات محطة خميلنيتسكي تم فصلها عن نظام الطاقة".

وبذلك، تكون جميع محطات الطاقة الكهرذرية الثلاث العاملة المتبقية تحت سيطرة كييف قد فصلت عن شبكة الطاقة.