سلطنة عُمان تقرر إغلاق المنافذ البرية حتى إشعار آخر لمنع تفشي كورونا

قررت سلطنة عمان إغلاق منافذها البرّية حتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل ما تشهده أعداد المصابين بفيروس كورونا من ارتفاع متزايد، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي وقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/، أن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالسلطنة تابعت تطوُّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.وقرّرت اللجنة السماح للعمانيين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية، بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة 7 أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.