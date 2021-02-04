الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم
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الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم

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العرب اليوم - الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
أبوظبي - العرب اليوم

الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم

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الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم



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موضة البدلة والبليزر ليست محدود بموسم معيّن، ولإطلالة أنيقة دائماً إعتمدي أفكار تنسيق البليزر، وإستوحي من أحدث إطلالات النجمة المصرية ياسمين صبري أفكار تنسيق البليزر بطريقة أنيقة وعصرية في آن معاً، خصوصاً أنها تشتهر باختيار أزيائها من علامات عالمية راقية وتهتم بأدق تفاصيل اللوك من الأزياء إلى الأكسسوارات.إستوحي أفكار تنسيق البليزر من أحدث إطلالات ياسمين صبري التي نشرتها على صفحتها على إنستقرام.ياسمين التي ما زالت تحتفل بعيد ميلادها، أطلت في صورة أثناء سفرها على متن طائرة الخاصة. إستوحي من إطلالتها هذه أفكار تنسيق البليزر باللون الأوف وايت من مجموعة Balmain، مع القميص الحريري باللون الأصفر الكناري، وأكملت اللوك بسروال دنيم بقصة ضيّقة. ولا تكتمل إطلالة ياسمين من دون حذاء الستيليتو ومع هذا اللوك إختارته من مجموعة Aquazzura يبلغ ...المزيد

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