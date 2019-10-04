قوات الأمن العراقية يطلق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين في ساحة الجملة العصبية وسط بغداد

أفادت قناة سكاى نيوز عربي فى خبر عاجل لها منذ قليل يفيد بقيام قوات الأمن العراقية بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين في ساحة الجملة العصبية وسط بغداد.

وواجهت قوات الأمن بالرصاص المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، من بينها رحيل المسؤولين "الفاسدين"، وتوفير وظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي في بغداد، وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا. ويأتي هذا التطور وسط انتقادات عارمة شنها العراقيون على الحكومة العراقية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب العنف وإطلاق النار على المتظاهرين خلال

الأيام الماضية. وحمل الكثيرون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مسؤولية استخدام العنف والرصاص الحي لقمع المظاهرات في مدن العراق، كما انتقدوا تحذيراته من "التصعيد في التظاهر"، والتي اعتبرها البعض رسالة تهديد ولوم للمتظاهرين العراقيين.