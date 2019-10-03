رئيس الوزراء العراقي يؤكد نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يجب علينا اليوم إعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات، مضيفا "نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة ونحن نريد بناء الدولة.وأضاف عبد المهدي: "لدينا مشروع سنقدمه للبرلمان لمنح راتب لكل عائلة لاتمتلك دخلا كافيا".