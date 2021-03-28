الأردن يمدد حظر التجول الليلي حتى منتصف مايو

قررت الحكومة الأردنية، الأحد، تمديد حظر التجول الليلي، واستمرار إجراءات منع إقامة صلاة الجمعة، وقداس الأحد، وإغلاق الحدائق العامة، والنوادي الليلية، والمراكز الرياضية، حتى منتصف مايو المقبل، بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، في مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو المقبل".