الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي 15 يوماً بسبب كورونا
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الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي 15 يوماً بسبب كورونا

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العرب اليوم - الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي 15 يوماً بسبب كورونا

الجزائر
الجزائر - العرب اليوم

أعلنت الجزائر أنها ستمدد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوماً، وأن تدابير الحجر ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الثاني من مارس 2021، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت السلطات قد قررت، في 15 فبراير، إعادة فتح مساجد البلاد، والسماح باستئناف الأنشطة الفندقيّة، في إطار تقليص جديد للإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، في ظلّ انخفاض عدد الإصابات.

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الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي 15 يوماً بسبب كورونا الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي 15 يوماً بسبب كورونا



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