‎مندوب السويد في الأمم المتحدة أولوف سكوغ يؤكد استغلال اتفاق الوصول إلى حل شامل في اليمن

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السويد تبدي ارتياحها لنتائج المشاورات اليمنية وستُعرض على مجلس الأمن الجمعة