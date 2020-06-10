مصر تصنع أول روبوت لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت جامعة المنصورة، تصنيع أول روبوت لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات العزل، للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية.

ويقوم الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي.

ويعمل الروبوت بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه إلى 1000 متر في الأماكن المفتوحة، 250 متر داخل المنشآت والمستشفيات، ويتميز بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبي، ويعمل بواسطة بطاريات شحن تكفي من 4 إلى 6 ساعات عمل مستمر ويمكن إعادة شحنها خلال ساعة ونصف إلى ساعتين .

ويتميز الروبوت بقدرته على حمل 150 كغم إضافة إلى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كغم، وهو مزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض ليتم توصيل الطعام والمستلزمات إليه عن طريق الموبايل، كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته، ويمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية له.