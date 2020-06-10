لبنان تسجّل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أُعلن في لبنان تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 12 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وال 8 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1388 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1789 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات على 30 وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 832 حالة.