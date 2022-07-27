الخارجية الروسية تحذر من استخدام قوات كييف لأسلحة الناتو أو أسلحة أميركية لقصف الأراضي الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه في حال استخدمت القوات الأوكرانية أسلحة أمريكية أو أسلحة حلف الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية فإن العواقب ستكون أكثر خطورة.