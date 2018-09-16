إصابة إسرائيليين بجروح مختلفة في عملية طعن عند مفرق غوش عتصيون وإطلاق النار على المنفذ أحد المصابين في عملية الطعن يبلغ من العمر 40 عام أصيب بعدة طعنات في رقبته

وحالته حرجة جدا "موت سريري" , المنفذ من مدينة يطا في الخليل ويبلغ من العمر 17,5 عام وتم إطلاق النار عليه