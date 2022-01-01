اجتماع طارئ لمجلس السيادة في السودان لبحث الأوضاع الراهنة

أفادت فضائية «العربية» بعقد اجتماع طارئ لمجلس السيادة الانتقالي في السودان لبحث الأوضاع الراهنة، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت. وفي وقت سابق من اليوم، نفى المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء السوداني ما تتداوله منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية حول وضع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، في الإقامة الجبرية للمرة الثانية. وقال المكتب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت: «نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتع رئيس الوزراء بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».