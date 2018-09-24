فرنسا تتبرأ من تصريحات سفيرها الأسبق في الجزائر

قال كزافيي دريانكور، السفير الفرنسي الحالي لدى الجزائر، إن التصريحات التي أدلى بها بيرنار باجولي، السفير الفرنسي الأسبق، حول الجزائر والوضع الصحي لرئيس الجمهورية، لا تمثل فرنسا.

واعتبر السفير الحالي، ما قاله زميله الدبلوماسي الأسبق، بخصوص الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مجرد صب الزيت في النار ولا يعبر عن موقف الدولة الفرنسية، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وكان السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر بيرنار باجولي، والمدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي، قد هاجم الجزائر، في حوار أجراه مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الجمعة الماضية، ما اعتبرته وسائل إعلام جزائرية "إساءة للجزائر ورموزها".