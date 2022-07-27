طالبت وزارة الدفاع التركية السلطات العراقية بـ "محاسبة المسؤولين" فورا عن الهجوم الذي وصفته بـ "الدنيء" وطال قنصليتها في الموصل. ونقل عن الوزارة: "ننتظر من السلطات العراقية محاسبة المسؤولين عن الهجوم الدنيء على قنصليتنا في الموصل فورا" وكانت القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق أن مبناها تعرض لقصف صاروخي بأربع قذائف هاون، سقطت قرب شقق الحدباء السكنية.