متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أن الأعمال القتالية الحالية انتهت في ما يبدو لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب



أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأعمال القتالية الحالية انتهت في ما يبدو لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة، وكانت إسرائيل اعلنت انها ستتخذ قرارا بشأن الإجراءات المستقبلية على الحدود اللبنانية بناء على تطور الأحداث