ماكرون يؤكد أن كلامه تم تحريفه وأنه غير مؤيد للرسوم الكاريكاتورية

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم الكاريكاتورية.وشدد في حديث لـ”الجزيرة” على أن “الرسوم الكاريكاتورية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة.”واعتبر أن هناك أناساً يحرّفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه، قائلاً: “أعتقد أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم.”