السراج يلتقي السفير الأميركي لدى تركيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الجمعة في إسطنبول، السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، عبر "فيسبوك، بأن السراج استقبل صباح اليوم الجمعة في مقر إقامته في إسطنبول، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، وبحث معه مستجدات الوضع في ليبيا.

وأضاف المكتب، أن الاجتماع تناول ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين. وكان السراج، التقى يوم أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفاد مكتب الرئاسة التركية، الذي أشار إلى أن اللقاء المغلق جرى في مقر الرئيس التركي بقصر "دولما باهتشه" في إسطنبول، من دون ورود تفاصيل أخرى. وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية أن اللقاء جرى في الوقت الذي "تسعى فيه تركيا إلى إحلال السلام في ليبيا ووقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس".