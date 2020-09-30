الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن السنوات العشر المقبلة ستحدد مصير البشرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن السنوات العشر المقبلة ستحدد مصير البشرية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك حاجة للحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وباء كورونا ليس مشكلة صحية فحسب، بل هو أحد تداعيات تدهور النظام البيئي.