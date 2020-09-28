الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أنه حان الوقت لإنهاء الأزمة في إقليم قره باغ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقيم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.يأتي ذلك، في وقت دعا فيه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أرمينيا إلى "وقف هجماتها وسحب المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم من الخارج".

وقال أكار إن "على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها، وبالتالي فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار"، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم".