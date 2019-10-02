اشتباكات بين متظاهرين واجهزة الامن قرب مبنى حكومة ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار ،اليوم الاربعاء، باندلاع اشتباكات كثيفة قرب مبنى الحكومة وسط المحافظة.

وذكر المصدر ” العشرات من المتظاهرين اشتبكوا مع الاجهزة الامنية وسط المحافظة”.

واضاف المصدر أن” الاجهزة قامت باطلاق النار لتفريق التظاهرات قرب المباني الحكومية”.