طالبت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، السلطات السعودية بالإفراج عن، محمد الخضري، أحد مسؤولي الحركة الذي اعتقل قبل أشهر، واصفة اعتقاله بالخطوة الغريبة والمستهجنة.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "أقدم جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، يوم الخميس 4 أبريل 2019 على اعتقال الأخ د. محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة".