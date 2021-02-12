جونسون يعرض على رئيس الوزراء الليبي الجديد الدعم الكامل في تطبيق وقف إطلاق النار

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة جهود تسوية النزاع في ليبيا مع رئيس حكومتها الجديد عبد الحميد محمد دبيبة.وذكرت الحكومة البريطانية في بيان لها أن جونسون تواصل هاتفيا مع دبيبة صباح اليوم للتهنئة على توليه منصب رئيس الوزراء و"تجديد دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن جونسون عرض على إدارة رئيس الوزراء الليبي الجديد الدعم الكامل في مساعيها الرامية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي وتحسين الخدمات الاجتماعية والحكم في البلاد.

وأعرب دبيبة حسب البيان البريطاني عن نيته الجمع بين الليبيين واستعادة استقرار البلاد، مرحبا بدعم المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بشكل أوسع لهذه الجهود.

واتفق الطرفان على التواصل في الأشهر القادمة، فيما تستعد الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة دبيبة لإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتم اختيار دبيبة لمنصب رئيس الوزراء من قبل أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي في الخامس من فبراير الجاري.