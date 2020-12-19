رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكد أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا

وقال: لن نستمر في تخفيف القيود خلال موسم الأعياد

ويؤكد : لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا ستنتقل إلى المستوى الرابع من قيود كورونا

وقال : لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا