العثور على طفل مشنوقًا داخل مُخيّم للنازحين في ابل السقي

عثر على الطفل السوري م. ح. البالغ من العمر12 عامًا مشنوقًا بواسطة حبل معلّق داخل خيمة في مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي.

وجرى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.