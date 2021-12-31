نزوح مئات الأسر عن ريف الحسكة جراء اعتداءات القوات التركية والمسلحين الموالين لها

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قرى ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي شرقي سوريا شهدت نزوح مئات الأسر جراء العدوان الوحشي للقوات التركية والمسلحين الموالين لها وقالت الوكالة إن الاعتداءات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية وصرح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف بأن المديرية أرسلت فرق رصد إلى المناطق التي تتعرض لاعتداءات تركية للوقوف على حاجة الأهالي وتأمين مستلزمات الإيواء.

وأشار إلى أنه ومنذ يوم الخميس نزحت إلى مدينة الحسكة 150 أسرة تمت استضافتها في مراكز الإيواء ولدى المجتمع المحلي، فيما بلغ عدد الأسر التي لجأت إلى القرى الآمنة المحيطة بمناطق الاعتداء 1491 أسرة وأوضح أنه وفي إطار الإستجابة العاجلة لتقديم المساعدة للأسر المهجرة تم توزيع سلل غذائية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على الأسر، إضافة إلى حقيبة متكاملة للأسر التي تضررت منازلها نتيجة الاعتداءات والبالغ عددها 41 أسرة وتشمل فرشات وبطانيات ولباسا شتويا وأضوية كهربائية وسلة غذائية وسلة نظافة وذكرت الوكالة الرسمية أن 3 مدنيين بينهم طفل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء الاعتداءات التركية بالمدفعية على قرية الأسدية وبلدة أبو راسين ومحيط تل تمر ومناطق عدة بريف الحسكة الشمالي الغربي.