وزير الداخلية اليمني يوجه نداء عاجلا لقيادات الأجهزة بشأن التطورات العسكرية الأخيرة

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، أحمد بن أحمد المسيري، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا لقيادات الأجهزة بمحافظات أبين وعدن ولحج.

وقال الميسري في تسجيل صوتي: "تعمم هذه الرسالة على الإخوة في قيادة الأجهزة الأمنية في محافظة أبين وعدن ولحج"، مضيفا: "بدأ من الإخوة في ديوان الوزارة الإشراف المباشر والعمل من خلال غرفة العمليات على إحكام السيطرة الأمنية على جميع المرافق الرسمية ومؤسسات الدولة الخدمية والمؤسسات الخاصة".