أمير قطر يستقبل وزيري الداخلية في عمان والأردن

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، وزيري الداخلية في سلطنة عمان ومملكة الأردن.

والتقى أمير قطر الوزيران كلا على حدة، بمناسبة زيارتهما للبلاد من أجل المشاركة في حضور حفل تخرج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان أمير قطر حضر حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية معهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية صباح اليوم.

وعلق على تلك المناسبة قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نبارك للدفعة الجديدة من أبنائنا خريجي كلية الشرطة، متمنين لهم التوفيق في خدمة وطننا والحفاظ على أمنه واستقراره".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر تداولوا مقطع مصور تهتف فيه طفلة قطرية قائلة "شيخ تميم أحبك وأحب قطر".

وجاء هتاف الطفلة خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر صباح اليوم السبت.

وبحسب جريدة "الشرق" القطرية تفاعل الكثيرون مع الفيديو، وتم تناقله على نطاق واسع.