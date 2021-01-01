إصابات بين الفلسطينيين خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة في كفر قدوم

أصيب 18 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وتعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية في كفر قدوم في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.وطالب المشاركون في المسيرة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثرمن 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة "وفا" "بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 18 مواطنا وتعرض العشرات للاختناق، بينهم نساء وأطفال".