أوروبا تتهم روسيا بممارسة التجنيد الإجباري في القرم

قال الاتحاد الأوروبي الخميس، إن روسيا تقوم بحملة تجنيد إجباري في شبه جزيرة القرم، بما يتنافى مع القانون الدولي.وذكر الاتحاد في بيان: "بدأ الاتحاد الروسي حملة تجنيد إجباري أخرى في جمهورية القرم التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي ضمتها بشكل غير قانوني، وفي مدينة سيفاستوبول لدفع السكان إلى الانضمام للقوات المسلحة الروسية".وأضاف التكتل في البيان: "هذا انتهاك آخر للقانون الدولي الإنساني. على الاتحاد الروسي الالتزام بالقانون الدولي، وضمان حماية حقوق الإنسان في شبه جزيرة (القرم)".