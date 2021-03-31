الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 8 من قادة الأمن في إيران

قال ثلاثة دبلوماسيين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوقع عقوبات على ثمانية من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل، بسبب حملة القمع الدامية التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019.وأضاف الدبلوماسيون أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.

وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشسيا الباسيج، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في الجمهورية الإسلامية.وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019 وفقاً لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لوكالة رويترز في ذلك الوقت. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304. ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة".