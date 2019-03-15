الرسائل الخطيرة التي تركها قاتل المصلّين في نيوزيلندا

كتب منفذ الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الجمعة، عبارات عنصرية على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية والأتراك، حسب ما أظهر مقطع الفيديو الذي بثه بنفسه عبر الإنترنت.

ومن بين العبارات العنصرية التي كتبها منفذ المذبحة، الذي يدعى برينتون تارانت، وهو أسترالي الجنسية عمره 28 عاما، على سلاحه "Turcofagos" وتعني بالعربية "التركي الفج"، وكذلك: "1683 فيينا" في إشارة إلى تاريخ معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ووضعت حدا لتوسعها في أوروبا.

كما كتب على سلاحه الذي نفذ به المذبحة: " اللاجئون، أهلا بكم في الجحيم؟".

وكتب أيضا " وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا" في إشارة منه إلى الفتوحات الاسلامية التي قادها جيش الأندلس.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي "النور" و"لينوود".، خلّف مقتل 49 وإصابة 20 شخصًا.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة مشتبهين في الهجوم على المسجدين.