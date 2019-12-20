وصول مئات المتظاهرين إلى ساحة اعتصام البصرة

وصل مئات المتظاهرين إلى ساحة اعتصام البصرة بعد انطلاقهم بمسيرة من ساحة أم البروم دعما للاحتجاجات الشعبية رافعين لافتات تؤكد شرعية مطالبهم بالتوجه نحو انتخابات مبكرة واستبعاد جميع الكتل السياسية المتورطة في الفساد وهدر ثروات العراقيين محذرين من محاولة الأحزاب بتسمية رئيس وزراء جديد غير مستقل