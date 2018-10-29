نائب روسيا الأممي يكشف عن استفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب

صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن هناك تقارير تشير إلى تحضير إرهابيي النصر والخوذ البيضاء لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب.