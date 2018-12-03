الاستخبارات العراقية تعلن تدمير 130 عبوة ناسفة في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط حقل للعبوات الناسفة زرعها عناصر تنظيم داعش الإرهابية في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن "قوات من مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى أحد حقول العبوات الناسفة وتدمير 130 عبوة ناسفة زرعتها عصابات (داعش) الإرهابية لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية في قرية الكولات التابعة لقضاء سنجار بالموصل.

وأضاف البيان، أن القوات ضبطت 130 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى عبوة على شكل برميل سعة 120 لترا وعبوة على شكل برميل سعة 220 لترا، مشيرة إلى أن القوات الهندسية التابعة للفرقة تكفلت بتدميرها موقعيا.