جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف مصدر النيران التي أصابت شرطياً في رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن شرطيا "أصيب بالخطأ" خلال عملية الدهس التي تم تنفيذها اليوم في رام الله. وقالت إذاعة الجيش إن جنودا أطلقوا النار تجاه مركبة حاولت تنفيذ عملية دهس قرب عوفرا عند حاجز للشرطة الإسرائيلية وأصيب شرطي بالخطأ برصاص أحد الجنود.