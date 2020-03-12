هيئة سكك حديد مصر تقرر وقف جميع رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية
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هيئة سكك حديد مصر تقرر وقف جميع رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

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العرب اليوم - هيئة سكك حديد مصر تقرر وقف جميع رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

سكك حديد مصر
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت هيئة سكك حديد مصر وقف جميع رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

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هيئة سكك حديد مصر تقرر وقف جميع رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية هيئة سكك حديد مصر تقرر وقف جميع رحلات القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية



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