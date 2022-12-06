تحطم مقاتلة تركية من طراز إف-5 بولاية قونية

أفادت وزارة الدفاع التركية، بتحطم مقاتلة تركية من طراز "إف-5"، اليوم الثلاثاء، في ولاية قونية وسط البلاد.

جاء في بيان صدر عن الوزارة: "تحطمت مقاتلة تابعة لفريق "النجوم التركية" الاستعراضية، في ولاية قونية إثر اصطدامها بسرب من الطيور وتوقف المحركات".

وأضاف: "الطيار نجا من الحادثة عبر قفزه بالمظلة وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة".

وقبل أيام، تحطمت طائرة تركية في منطقة تقع فيها محطة لتوليد الكهرباء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقالت صحيفة "جمهورييت" إن الطائرة تحطمت في المنطقة التي تقع فيها محطة توليد الكهرباء أوفاكشا لدورة الغاز الطبيعي في بورصة.

ولم تذكر الصحيفة سببا محددا لسقوط الطائرة، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية وصلوا إلى منطقة محطة الكهرباء.