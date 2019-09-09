حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية
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حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية

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العرب اليوم - حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية

محاكمة المرشح للانتخابات التونسية نبيل القروي
تونس ـ المغرب اليوم

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الاثنين، أنها لا تمانع إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، داخل السجن.

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حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية



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