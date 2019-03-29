تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس لتزامنها مع عيد المولد النبوي

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إرجاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة حتى 17 نوفمبر المقبل، بفارق أسبوع عن الموعد المقرر سابقا، لتزامنه مع عيد المولد النبوي.

وقد كان موعد الجولة الأولى من الاقتراع محددا في 10 نوفمبر، لكن العديد من الأحزاب والجمعيات طالبت بتغييره، وفقا لوكالة "فرانس برس"