الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية
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الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية

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العرب اليوم - الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية

وزارة الداخلية السعودية
الرياض - العرب اليوم

قررت وزارة الداخلية السعودية إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 / 10 / 1439 هـ ، ورغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1440هـ، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأوضحت الوزارة ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

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الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية



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الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية الداخلية السعودية تمدد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية



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