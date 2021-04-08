بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ويصفه بأنه وباء
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بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ويصفه بأنه "وباء"

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العرب اليوم - بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ويصفه بأنه "وباء"

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ويصفه بأنه "وباء"

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بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ويصفه بأنه وباء بايدن يندد بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ويصفه بأنه وباء



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