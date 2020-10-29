انتشال 12 جثة من مقابر جماعية في ترهونة

انتشلت فرق تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، 12 جثة من أربع مقابر جماعية في مدينة ترهونة في غرب ليبيا حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ يونيو الماضي.وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها تمكنت من "اكتشاف أربع مقابر جديدة، اثنتان منها من المقابر الجماعية، واثنتان فرديتان بمدينة ترهونة بمنطقة مشروع الربط".وذكرت أنه "تم انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من المواقع الأربعة".وأوضح المسؤول في الهيئة، لطفي توفيق، أن "الفرق الفنية تواصل عمليات استخراج الجثامين من داخل المقابر الجماعية" منذ تسلّم البلاغ الأول حولها مطلع يونيو، وقال "تم انتشال 98 جثة حتى تاريخ هذا اليوم".

وذكر رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبد الحكيم أبو نعامة من جهته أن هناك "16 بلاغا حول مقابر جماعية لم تتم مباشرة أعمال فتحها".وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير "المروعة" بعد العثور على عدد من المقابر الجماعية في ترهونة.وطالبت البعثة السلطات الليبية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف" في تقارير ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون.وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بإرسال "بعثة تحقيق" الى البلاد تكلف بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ العام 2016. لكن الأمم المتحدة أعلنت وعلى نحو مفاجئ مطلع الشهر الجاري، عدم قدرتها على إرسال البعثة لنقص التمويل.