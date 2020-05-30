شفاء 1870 وتسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 480 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1618 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة السعودية إلى 83384 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 1870 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 58883.