السلطة الفلسطينية ترتب لاجتماع طارئ لبحث التقارب بين إسرائيل ودول عربية

ذكرت صحيفة عبرية أن السلطة الفلسطينية تعمل على عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية، لبحث التقارب الذي يجري بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية بأن السلطة الفلسطينية تنظر إلى ما يجري بأنه تطبيع مع إسرائيل، وخاصةً بعد تجدد العلاقات بين إسرائيل وتشاد، التي زار رئيسها تل أبيب، وزيارة بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عُمان الشهر الماضي، والاتصالات الجارية مع السودان والبحرين.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان، نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية تراقب تطورات العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية، التي تتناقض مع قرارات الجامعة العربية والقمة الإسلامية. خاصة وأن نتنياهو يدير علاقات حاليا مع كل من تشاد والسودان والبحرين.

وأوردت الصحيفة العبرية أن السلطة الفلسطينية تتمسك بمبادرة "السلام" العربية، وقرارات المجتمع الدولي.