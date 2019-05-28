مقتل عنصرين من الحشد الشعبي إثرتفجير سيارة مفخخة في العراق

أفاد مصدر أمني في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر قوات الحشد الشعبي بتفجير سيارة مفخخة.

وقال المصدر إن “عنصرين قتلا بتفجير سيارة مفخخة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي التابع لصلاح الدين، وحديثة التابع لمحافظة الأنبار”، بحسب ما أوردت قناة “روسيا اليوم”.

وأضاف أن “التفجير تسبب بجرح عدد آخر من العناصر وأن حصيلتهم لم تعرف حتى الآن”.